Vidéos intimes de Griveaux : y a-t-il encore une vie privée en politique ?

La réaction n'aura pas traîné. Ce vendredi 14 février, Benjamin Griveaux a annoncé son retrait de la course à la Mairie de Paris, quelques jours après la diffusion de vidéos intimes envoyées à une femme sur les réseaux sociaux. Si l'origine de ces vidéos, que l'activiste russe Piotr Pavlenski revendique avoir fait fuiter, est encore floue, le candidat de la majorité n'a pas hésité à se retirer : « Je ne suis pas prêt à nous exposer davantage, ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. »Envoyer des vidéos intimes à une personne adulte et consentante ? si tant est que c'est le cas ici ? n'a pourtant rien de répréhensible. Au contraire, c'est bien la divulgation de revenge porn qui est punie par la loi. Cet étalage d'affaires relevant de la vie privée a d'ailleurs été condamné par l'ensemble de la classe politique, de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, allant jusqu'à, comme Alexis Corbière, parler d'une « américanisation de la vie politique » où la morale aurait remplacé le débat de fond. Thierry Vedel, chercheur au Cevipof spécialisé dans la communication politique, analyse cette séquence inédite dans la vie politique française.Lire aussi Béglé ? L'insoutenable légèreté de Benjamin GriveauxLe Point : Après la diffusion de ces vidéos intimes, Benjamin Griveaux avait-il une autre issue que de renoncer à sa candidature à la Mairie de Paris ?Thierry Vedel : Personne ne sait ce qu'il faut...