Vidéo : le CSC gag d'Alavés à Vigo

Federico Gatti fait des émules.

Cinq jours après le but contre son camp improbable du défenseur de la Juventus à Sassuolo, son homologue d’Alavés Rafa Marín lui a rendu hommage, ce jeudi sur la pelouse du Celta de Vigo. Après un contrôle un peu foireux, et face au pressing adverse, le jeune joueur de 21 ans prêté par le Real Madrid n’a pas trop regardé derrière lui et a voulu servir en retrait Antonio Sivera en lui adressant un ballon vers le but. Sauf que le gardien s’était avancé pour participer au jeu, et ne se trouvait pas à la réception de cette passe mal assurée. Malgré un retour en catastrophe du portier, le cuir a bel et bien terminé au fond des ficelles. Heureusement, Samu Omorodion a égalisé en fin de partie pour offrir un point au Deportivo (1-1).…

JB pour SOFOOT.com