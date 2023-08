information fournie par So Foot • 19/08/2023 à 15:46

Vidéo : Edinson Cavani fait rugir la Bombonera pour la première fois

Et soudain, la Bombonera a rugi.

Parti se faire un kiff en Argentine en signant cet été à Boca Juniors, l’immense Edinson Cavani (36 ans) vient d’ouvrir son compteur avec son nouveau club. Pour son deuxième match avec les Xeneize , contre le Club Atlético Platense, le Matador a surgi à la sortie des vestiaires, au second poteau sur un centre d’Exequiel Zeballos, et a fait trembler les ficelles – sur une superbe action collective dont il était également à l’origine. Le deuxième but de Boca dans cette partie, remportée 3-1.…

JB pour SOFOOT.com