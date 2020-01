Vidéo du pape François agacé : «On oublie que le pape n'est pas un surhomme»

Le pape a-t-il aussi le droit de perdre patience ? Si logiquement la réponse est oui, le nombre de partages de la vidéo du pape - très -- irrité - après avoir été « happé » par une fidèle, prouve en tout cas que l'image est peu habituelle. « Tant de fois nous perdons patience. Cela m'arrive à moi aussi. Je m'excuse pour le mauvais exemple donné hier », a confessé l'intéressé lui-même mercredi. La veille, avant la traditionnelle prière de l'Angélus, une femme lui avait serré violemment la main pendant un bain de foule, provoquant l'agacement du souverain pontife. Le pape François s'énerve contre une fidèle puis s'excuse Bernard Lecomte, journaliste et spécialiste du Vatican, auteur de « Tous les secrets du Vatican » décrypte pour Le Parisien cet incident « banal », témoin de la fatigue du Pape François.Comment peut-on expliquer cet incident ?Bernard Lecomte : Chaque pape à son caractère, sa méthode et sa culture. Le pape François est un homme du Sud, parfois sanguin. Il a prêché la proximité avec les fidèles, il est normal qu'il aille à leur rencontre, qu'il serre des mains, même si cela est fatigant et dangereux à 83 ans.Dangereux, d'autant plus qu'il venait de sortir de la semaine de Noël, c'est un moment compliqué pour un pape avec de longues cérémonies. Au vu de sa fatigue, c'est un incident bénin et normal quand quelqu'un lui tire le bras au risque de le faire tomber.Voir un pape s'énerver est rare. L'incident est-il particulièrement marquant ?Non. On oublie que le pape n'est pas un surhomme ni un demi-dieu, c'est un homme comme les autres, qui s'énerve et s'excuse. Cet incident montre également que l'Église n'est pas une institution hors du monde : un monde de transparence, qui tourne vite, fait de buzz et d'immédiateté. On ne voit pas pourquoi le pape serait donc exempté de ce qui menace tout homme politique aujourd'hui, ou toute personnalité ...