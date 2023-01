Victor Zvunka : "Je n'ai jamais revu cette finale face au PSG"

Aujourd'hui installé au Bénin, où il est, à 71 ans, le manager du Coton Sport FC, Victor Zvunka sera devant sa télé, vendredi soir, pour voir son ancienne Berrichonne défier le PSG en 32es de finale de la Coupe de France. Forcément particulier pour celui qui était sur le banc castelroussin lors de la finale de l'épreuve perdue en 2004 face au club parisien. Entretien nostalgie.

Un moment simple, mais qui est encore gravé dans ma mémoire. Je suis assis par terre, le dos contre l'un des poteaux du Stade de France, abattu par la déception. Un peu moins de vingt ans plus tard, je n'ai toujours pas revu cette finale. Je refuse de le faire parce que je suis encore persuadé que ce match-là, on doit le gagner. Sur le moment, ça m'a miné parce que j'ai gagné une Coupe de France avec l'OM, en 1976. Je sais donc ce que représente une victoire dans cette compétition, la joie que ça peut apporter aux supporters qui ont fait le déplacement jusqu'à Paris...On était partis deux jours avant, en mise au vert, à Chantilly. Avec le recul, je pense que c'était peut-être un peu trop tôt. On s'est mis une pression supplémentaire, qui a sans doute été un peu lourde à supporter. On a voulu sortir un peu du cadre, on a été voir des écuries, on a été se promener, et je pense que tout le monde s'est un peu dispersé. Malgré ça, le groupe a bien préparé ce match, même si on a dû faire face à plusieurs petits événements. Entre la…