Victor Osimhen raconte l’histoire de son masque de protection

Super Victor se confie.

Dans un grand entretien pour France Football , Victor Osimhen est notamment revenu sur le « pourquoi » de son masque de protection. Un objet devenu populaire à Naples du fait de la grande saison du SSC Napoli, toujours en course pour un doublé championnat-Ligue des champions après sa victoire à Lecce ce vendredi, mais aussi de par les performances extraordinaires de l’actuel meilleur buteur de Serie A (21 réalisations). « Le club a super bien géré tout ça. Honnêtement, quand j’ai percuté Škriniar (le 21 novembre 2021, NDLR), c’est comme si j’avais reçu un direct dans la tête. Mais, dix minutes après, je me suis relevé, ils ont checké puis on m’a conduit à l’hôpital. Le chirurgien m’a demandé comment je faisais pour me tenir debout. Moi, je lui disais : “Comment ça ? Il y a quelque chose de grave ? Quand est-ce que je vais rejouer ?” Il a dû me prendre pour un fou. » …

AC pour SOFOOT.com