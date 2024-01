Victor Osimhen, la CAN comme bol d’air chaud

Victor James Osimhen of Nigeria heads goal celebrates goal during the 2023 Africa Cup of Nations match between Nigeria and Equatorial Guinea at the Alassane Ouattara Stadium in Abidjan, Cote dIvoire on 14 January 2024 - Photo by Icon Sport

Après un début de saison difficile du côté de Naples aussi bien sur le plan individuel que collectif, Victor Osimhen a mis le cap sur la Côte d’Ivoire. Loin des ennuis, le Ballon d’or africain affiche un tout autre visage avec les Super Eagles.

« Cher Mamuka Jugeli, vous êtes une ordure et une honte. Je suis gêné par votre sens du raisonnement, espèce d’imbécile ! Ne prononcez pas mon nom ! » C’est par ces mots que Victor Osimhen s’est adressé à l’agent de son coéquipier/copain Kvicha Kvaratskhelia, après que celui-ci a affirmé, dans une interview pour la chaîne géorgienne 1TV, que l’attaquant nigérian rejoindrait l’Arabie saoudite en juin prochain. Malgré les 7900 kilomètres qui séparent Naples d’Abidjan, où les Super Eagles ont pris quartier pour cette CAN, le Ballon d’or africain doit encore faire face aux ennuis qu’il pensait avoir laissés sur le parvis de l’aéroport Capodichino. En effet, depuis le début de saison, Victor Osimhen nage en eaux troubles au pied du Vésuve.

As a young boy who came from the streets of Olusosun, who had to hawk in traffic almost every day of the week while growing in-order to survive the numerous challenges my family and I were facing, becoming a Treasure in Africa and World Football was a wild dream. Words can’t… pic.twitter.com/D0zbdLI4wL…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com