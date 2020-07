So Foot • 31/07/2020 à 16:50

Victor Osimhen de Lille à Naples : chaud devant

Cette fois, c'est fait. À 21 ans, Victor Osimhen va connaître un quatrième club européen. L'attaquant nigérian s'est engagé pour cinq années (plus une en option) avec le Napoli, qui devrait débourser près de 81,3 millions d'euros, bonus compris, pour renforcer sa ligne d'attaque. Un an seulement après son arrivée à Lille, Osimhen quitte le club nordiste et la Ligue 1 avec le sentiment du devoir accompli et l'envie de partir à la conquête d'un nouveau championnat.

Welcome Victor? https://t.co/Gmi6FnvO21#WelcomeOsimhen? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/miFie1wyoO -- Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 31, 2020

À peine arrivé, Victor Osimhen était déjà sur le marché. Les supporters lillois n'ont pas attendu les premières rumeurs pour comprendre que l'étape nordiste de leur nouvelle star allait être courte, le début de saison canon de l'attaquant nigérian (huit buts en onze apparitions) ayant suffi à piquer la curiosité de nombreux clubs., déroulait le très pragmatique Luis Campos au micro de RMC, le 18 octobre 2019, une quinzaine de jours après avoir vu Osimhen faire trembler les filets lors de la défaite du LOSC contre Chelsea (1-2).Résultat, moins d'un an après avoir déboulé au domaine de Luchin, le joueur de 21 ans peut déjà refaire ses valises pour une nouvelle destination.Courtisé en Angleterre, Osimhen a finalement choisi l'Italie après quelques jours d'hésitation, rythmés par la crainte d'être confronté au racisme dans certains stades transalpins, quelques tensions avec son ancien agent et quelques négociations afin de boucler le transfert imminent le plus long de l'été. Peu de monde aurait misé sur le Napoli, mais c'est