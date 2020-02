Victoires de la musique: tapis rouge pour Angèle

La chanteuse belge Angèle, le 9 novembre 2019 à Cannes (France) ( AFP / Valery HACHE )

Combien de couronnes pour la chanteuse de "Ta reine"? Angèle, à la fois star des ventes et figure du féminisme, est nommée dans trois catégories aux 35e Victoires de la musique, vendredi soir.

A 24 ans, cette enfant de la balle - sœur du rappeur Roméo Elvis, fille du chanteur Marka et de la comédienne Laurence Bibot - concourt pour les titres d'"artiste féminine", du "concert" et de la "création audiovisuelle" pour le clip de "Balance ton quoi" où joue Pierre Niney.

La jeune Belge fait aussi bien que deux chanteurs à trois nominations chacun, Philippe Katerine et Alain Souchon, qu'il faudra départager ce vendredi à partir de 21h05 à La Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, dans une soirée diffusée en direct sur France 2 et France Inter.

Quoi qu'il arrive lors de cette cérémonie, Angèle a déjà tout gagné en termes de reconnaissance publique, au sommet des ventes de disques en France en 2019 devant Johnny Hallyday, selon le classement du Snep (Syndicat national de l'édition phonographique). En cumulant les ventes physiques - CD, vinyles - téléchargements et écoutes sur plateformes, son album "Brol" a atteint les 532.111 ventes l'année écoulée.

- "Un truc que je vivais" -

Star des musiques actuelles, Angèle est également devenue une des voix du féminisme 3.0 avec son tube "Balance ton quoi". "Quelques mois après la sortie de l'album, je me suis dit que le morceau +Balance ton quoi+ devenait malgré moi politique alors que j'avais écrit un état des lieux, un truc que je vivais en tant que jeune fille, dans la rue, au travail, n'importe où", analysait-elle pour l'AFP en novembre.

"Je ne peux pas être la porte-parole de toutes les femmes, je peux juste être une des figures du féminisme, et d'ailleurs malgré moi", pondérait-elle entre humilité et lucidité.

L'acteur Philippe Katerine, le 19 juin 2019 à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

Angèle devance d'une nomination Clara Luciani, qui vit une belle histoire après l'éclosion à retardement de son premier album, citée pour "artiste féminine" et "chanson originale" (avec le titre "Nue").

Pour les timbres masculins, il y aura donc un duel entre le décalé Philippe Katerine, et le dégingandé Alain Souchon, candidats pour "artiste masculin", "album" (respectivement pour "Confessions" et "Ames fifties") et "chanson originale" ("Stone avec toi" pour le premier, "Presque" composé avec l'acteur Edouard Baer pour le second). L'écorché Lomepal les talonne, dans les catégories "artiste masculin" et "album" ("Jeanine").

- Dents qui grincent -

La "révélation scène" ne devrait pas échapper à Suzane, artiste la plus programmée l'été 2019 en festival en France (32 dates). Pour "album révélation", Pomme ("Les failles") semble mieux placée que Malik Djoudi ("Tempéraments").

La chanteuse française Suzane, le 10 janvier 2020 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Cette année, les catégories récompensées sont passées de 13 à 8. Ont ainsi disparu les étiquettes des genres - rock, électro, musiques du monde, musiques urbaines et rap, la catégorie "album de chansons" devenant "album" tout court - pour une meilleure lisibilité, selon les organisateurs.

Mais cette réforme fait grincer des dents. "C'est dommage, c'est un monde qui se referme au lieu de s'ouvrir, c'est un peu désolant", regrette auprès de l'AFP Martin Meissonnier, DJ, producteur historique des musiques du monde. "Il y a peu de rappeurs et peu de femmes (aucune dans la catégorie reine "album", ndlr), qui apparaissaient avant dans les musiques urbaines - même si je n'aime pas ce terme - avec le r'n'b", renchérit auprès de l'AFP Eloïse Bouton, journaliste et fondatrice de Madame Rap, média dédié aux femmes dans le hip-hop.

Manu Dibango a même dénoncé un manque de "couleurs" dans Le Monde. "C'est vrai que ça manque un peu de diversité, il va falloir y travailler", reconnaît auprès de l'AFP Romain Vivien, président des Victoires de la musique.

"Il faut peut-être élargir encore le nombre de votants" pour que le panel des artistes nommés soit "plus représentatif de la diversité et de la parité de notre société", a indiqué Franck Riester, ministre de la Culture, vendredi soir sur France Info.

