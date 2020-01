Victoire facile pour la Lazio Rome face à Cremonese et accède en quart

par Hugo Chalmin (iDalgo)

La Lazio Rome poursuit son sans faute en ce début de décennie. Après une victoire en Supercoupe face à la Juventus de Turin et un dernier succès en championnat contre Naples, les hommes de Simone Inzaghi enchaînent en oupe d'Italie. Ils se sont qualifiés pour les quarts de finale après avoir dominé mardi l'équipe de Cremonese 4 à 0. Le suspense a été de courte durée dans cette rencontre. Dès l'entame de match, la Lazio s'adjuge le contrôle du ballon et ouvre le score à la 10ème minute par l'intermédiaire de Patric Gabarron. Un quart d'heure plus tard, c'est Marco Parolo qui réceptionne un superbe centre de Jony sur le coté gauche et double la mise pour les Biancocelesti. En deuxième période, Cremonese continue de subir et concède même un penalty à la 58ème minute. Ciro Immobile se charge de mettre fin aux espoirs de qualification du club de Série B. La Lazio inscrit même un dernier but en toute fin de partie. Sur un nouveau centre millimétré de Jony, Bastos reprend le ballon au point de penalty et sa tête trouve le chemin des filets. Prochain rendez-vous pour la Lazio Rome, la réception, en Série A, de la Sampdoria le samedi 18 janvier.