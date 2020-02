Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Victoire bonifiée pour l'UBB sur la pelouse du LOU Reuters • 15/02/2020 à 17:47









Victoire bonifiée pour l'UBB sur la pelouse du LOU par Hugo Chalmin (iDalgo) Bordeaux reprend la tête du Top 14 ! En ouverture de la 15e journée de championnat, Bordeaux-Bègles et Lyon se retrouvaient à Chaban-Delmas samedi pour savoir laquelle des deux formations allait prendre la première position au classement. Et c'est l'UBB qui a décroché une victoire bonifiée 37-19 face au LOU. Alors que les deux formations sont à égalité à la pause (10-10), les hommes de Christophe Urios accélèrent en seconde période. Une minute après le retour des vestiaires, Radradra, déjà auteur d'un essai, en inscrit un deuxième. Les Lyonnais ne parviennent pas à relever la tête et ne marquent pas le moindre essai dans le deuxième acte. De l'autre côté, l'UBB déroule et réussit à signer un succès bonifié dans les derniers instants de la rencontre grâce à deux essais de Tamanivalu (72e) et Cordero (77e). Les Girondins se reprennent bien après le revers 22-14 à Toulouse lors de la journée précédente. À noter qu'avant cette défaite, ils restaient sur une série de huit victoires consécutives toutes compétitions confondues.

