Victimes des incendies en Australie, les koalas sont-ils menacés d'extinction ?

La vidéo a fait le tour du monde. Tournée dans l'est de l'Australie il y a huit jours, on y voit un koala sauvé in extremis des flammes par une automobiliste qui l'enveloppe dans sa chemise, lui jetant un peu d'eau pour apaiser ses brûlures. Le petit marsupial, surnommé Lewis, vient de mourir à l'hôpital de Port Macquarie (Nouvelle-Galles du Sud) dans l'est du pays, où il a été euthanasié.Alors que les incendies continuent de faire rage dans le bush australien, l'Australian Koala Foundation, association de protection de défense de ce petit animal, estime qu'un millier de koalas ont déjà péri dans les flammes. De tels incendies se produisent chaque année sur l'île-continent pendant le printemps et l'été australs. Mais cette année, la saison des feux a été particulièrement précoce et violente. Il pourrait s'agir de l'une des pires enregistrée dans le pays : 1,6 million d'hectares ont déjà été dévastés dans l'est du pays.Un taux de survie estimé à 20%Face aux feux, les koalas ont tendance à se réfugier au sommet des arbres, une stratégie peu efficace. « Comme beaucoup d'espèces arboricoles, son instinct est de fuir vers le haut », explique Baptiste Mulot, chef vétérinaire au zoo de Beauval (Loir-et-Cher) qui côtoie de près ces petits marsupiaux.Dans les zones carbonisées, les sauveteurs découvrent des scènes de désolation. « Ils cherchent des traces de vie, mais n'en trouvent pas beaucoup. Dans neuf cas sur dix, [les animaux retrouvés] doivent être euthanasiés », déplore Nicole Blums, de The Rescue Collective. L'organisation, qui tente de secourir les koalas tantôt brûlés, tantôt asphyxiés par les fumées, estime à 20 % le taux de survie des marsupiaux secourus.Ces animaux qui ne vivent qu'en Australie vont-ils disparaître ? En mai, Deborah Tabart, surnommée « Madame Koala » et présidente de l'Australian Koala Foundation, a annoncé que « l'espèce était ...