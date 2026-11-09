Victimes de violences sexuelles et 2,5 millions de fidèles: le pape à la rencontre des Argentins

Le pape Léon XIV salue les fidèles sur son chemin vers une messe au Monument aux Espagnols, dans le quartier de Palermo à Buenos Aires, le 9 novembre 2026 ( AFP / JUAN MABROMATA )

Handicapés lourds, victimes de violences sexuelles du clergé, et... plus de 2 millions de fidèles à une messe record: le pape Léon XIV est allé pleinement, intensément, à la rencontre des Argentins lundi, au deuxième jour de sa visite dans le pays.

Après un dimanche marqué par des engagements officiels, et la rencontre des autorités dont le président Javier Milei, l'engouement populaire a véritablement explosé lundi, avec une foule enthousiaste assistant, à Buenos Aires, à une messe en plein air.

Jusqu'à 2,5 millions de personnes, selon les autorités de la capitale, soit l'assistance la plus massive de son pontificat.

"Aujourd'hui, c'est différent, le pape va nous parler à nous. C'est notre pasteur", disait à l'AFP Carlos Mesada, professeur de 54 ans, au milieu de drapeaux céleste et blanc (drapeau argentin) ou jaune et blanc (Vatican) qui attendaient le pape entre les chants, guitares, et les "Olé, Olé, Olé, Olé, Léon, Léon !"

Dès la nuit, des fidèles avaient campé aux abords, venus notamment de la lointaine Patagonie. Avec chez beaucoup une pointe de regret "de ne pas avoir eu François", prédécesseur argentin de Léon XIV, qui ne put jamais revenir dans son pays en 12 ans de pontificat.

"Mais il y a quand même de l'émotion, et tout ce qu'on veut c'est la paix et du travail", confiait à l'AFP Carlos Fuentes, 60 ans, venu de Salta, à 1.500 km.

"Continuité" de François

Le pape Léon XIV arrive pour célébrer une messe au Monument aux Espagnols, dans le quartier de Palermo à Buenos Aires, le 9 novembre 2026 ( AFP / JUAN MABROMATA )

Dans son homélie, le pape a défendu la famille chrétienne, qui "plus que jamais (...) représente un pilier au milieu des nombreuses précarités de notre époque", évoquant l'emploi précaire, la violence domestique et les addictions.

Dans l'après-midi, Léon XIV a rencontré, dans un entretien de plus d'une heure, cinq victimes - dont les cas n'ont pas été communiqués - de violences sexuelles commises par des membres du clergé en Argentine, a indiqué le Vatican.

"Le pape s'est entretenu avec chacune d'elles individuellement, écoutant leurs récits, les expériences douloureuses qu'elles avaient endurées et leurs suggestions pour renforcer les chemins de guérison au sein de l'Église", a précisé le Saint-Siège dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, le souverain pontife de 71 ans avait délivré un deuxième vigoureux plaidoyer social en 24 heures, sur l'inclusion des handicapés, après les exclus économiques la veille.

"Le progrès d'une nation se mesure (...) à l'accueil qu'elle sait réserver à toutes les personnes en situation de handicap ou présentant des besoins spécifiques", a-t-il lancé, en visitant une institution caritative qui accueille 410 résidents aux handicaps lourds, neurologiques ou psychomoteurs, à Claypole, à une heure de Buenos Aires.

Sur son chemin, des dizaines de milliers de personnes ont salué son passage en papamobile.

Léon "est la continuité de la doctrine sociale de l'Église que défendait le pape François. Ça rassure tous ceux d'entre nous qui ont une conscience sociale", se réjouissait auprès de l'AFP Gonzalo Trejo, jeune enseignant.

"Une bénédiction, pas un fardeau"

Le pape Léon XIV salue une femme en situation de handicap au foyer résidentiel Pequeno Cottolengo Don Orione de Claypole, à Claypole, dans la province de Buenos Aires, en Argentine, le 9 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

"Vos vies ne sont pas un fardeau pour la société, elles sont une bénédiction, car vous pouvez nous aider à ne pas oublier ce qui constitue le fondement de la dignité de chaque être", a-t-il dit aux résidents du Cottolengo.

A l'écart des caméras, il a visité un pavillon hébergeant les personnes aux plus lourds handicaps, puis a reçu le témoignage de deux résidents.

L'une d'elles, Marta Torres, aveugle et atteinte de paralysie cérébrale, abandonnée par sa mère à l'enfance, a raconté avoir longtemps cherché "un endroit où vivre".

Avant d'arriver au Cottolengo. "On m'y a aidée à ne plus me sentir rejetée (...) Ici, je me sens tellement heureuse", a-t-elle conclu.

Le coup de projecteur papal sur cette institution, surnommée "la petite ville de la charité", intervient dans la foulée d'un débat budgétaire crispé en Argentine sur le handicap.

L'exécutif de l'ultralibéral Milei prévoyait une réforme du régime de prestations, décriée comme une coupe budgétaire déguisée. Réforme finalement suspendue pour 2027, après des tractations parlementaires.

Le président argentin Javier Milei assiste à la célébration d'une messe par le pape Léon XIV au Monument aux Espagnols, dans le quartier de Palermo à Buenos Aires, le 9 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Dimanche, dans un discours fort devant les autorités dont Javier Milei, le pape avait asséné que l'économie doit être "au service de la personne, et non la personne au service de l'économie". Message vibrant dans un pays où l'Église critique régulièrement le coût social de l'austérité ultralibérale.

Léon XIV a répété ce même message lundi devant un parterre représentant le monde du travail, recevant de chaleureux applaudissements.

Le pape a défendu les syndicats, "institution indispensable lorsqu'elle défend ceux qui n'ont pas voix au chapitre, et s'oppose à la marchandisation de la main-d'oeuvre".

Le souverain pontife effectue en Uruguay, en Argentine puis au Pérou, une ambitieuse tournée de 12 jours, quatre semaines seulement après une opération pour un cancer du poumon.