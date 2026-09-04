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Victime de cyberharcèlement depuis son arrivée à Arsenal, Elisa De Almeida se défend
information fournie par So Foot 04/09/2026 à 22:32
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Victime de cyberharcèlement depuis son arrivée à Arsenal, Elisa De Almeida se défend

Victime de cyberharcèlement depuis son arrivée à Arsenal, Elisa De Almeida se défend

Devenue officiellement joueuse d’Arsenal depuis quelques heures seulement, Elisa De Almeida n’avait sans doute pas imaginé ses débuts en Angleterre de la sorte. Sur les réseaux sociaux, la Française a été prise pour cible dans de nombreux commentaires l’accusant d’être transphobe et la liant à des idées d’extrême droite . Au point que la principale intéressée a choisi de réagir immédiatement dans une story Instagram.

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