Victime d’insultes racistes, Yohan Benalouane frappe un supporter en D3 italienne

Un triste épisode de plus en troisième division italienne.

Né en France et formé à Saint-Étienne, Yohan Benalouane a fait la plus grande partie de sa carrière en Italie. Passé par Parme, l’Atalanta, mais aussi Leicester et l’Aris Salonique, il évolue aujourd’hui à Novara en Serie C. Malheureusement pour lui, l’international tunisien est revenu dans l’actualité pour une mauvaise raison ce dimanche. En déplacement à Piacenza avec son équipe, le joueur de 35 ans a connu une grosse altercation avec des supporters adverses.…

VP pour SOFOOT.com