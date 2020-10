Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client VI Nations féminin : la France et l'Ecosse se neutralisent Reuters • 25/10/2020 à 17:50









VI Nations féminin : la France et l'Ecosse se neutralisent par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le tournoi des VI Nations féminin a aussi repris ses droits ce week-end avec la quatrième journée. La France s'est déplacée en Ecosse d'où elle a ramené les deux points du match nul (13/13). En tête à la 45e minute de jeu (13/3) grâce à un essai de N'Diaye (6e) puis de Sochat (45e), les françaises ont cédé en fin de partie (essai de Shankland à la 73e). Avec ce résultat, le XV de France est second du tournoi, loin derrière les anglaises qui restent invaincues en quatre matchs.

