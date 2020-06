Verywear, propriétaire de Devianne, placé en redressement judiciaire

Le groupe de distribution de prêt-à-porter Verywear, notamment propriétaire des magasins de vêtements multimarques Devianne, employant quelque 680 personnes, a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille, a-t-on appris mercredi auprès de la direction.

"Le groupe Verywear s'est placé sous la protection du tribunal de commerce de Lille" mardi et "a obtenu son placement en redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois", a indiqué l'entreprise dans un communiqué, confirmant une information de La Voix du Nord.

Distributeur multimarques depuis 1882, le groupe comprend les enseignes Devianne (40 magasins de périphérie) et Julie & Co (27 magasins de centre-ville) ainsi que la société Astermod, distributeur en BtoB de marques textiles, a détaillé l'entreprise.

"Fragilisé par une baisse structurelle du marché du prêt-à-porter" et "les mouvements sociaux à répétition", le groupe "n'était pas éligible au PGE" (prêt garanti par l'État) et "n'a donc pas été en mesure de supporter l'impact de l'arrêt brutal et complet de ses activités provoqué par la crise du Covid-19".

L'objectif du groupe "est de se réorganiser rapidement en vue de présenter un plan de continuation centré sur ses deux activités principales: l'activité retail multimarques sous l'enseigne Devianne et l'activité BtoB avec la société Astermod".

Le groupe, dont le siège social est à Wasquehal (Nord), a réalisé un chiffre d'affaires de 107 millions d'euroes en 2019 et emploie 680 salariés.

Plusieurs entreprises du secteur de la distribution, comme Camaïeu, La Halle ou Conforama, sont déjà en grande difficulté, avec des milliers d'emplois menacés, la crise du coronavirus ayant renforcé des difficultés préexistantes.

La marque de chaussures André, 600 salariés, a été retenue comme la première entreprise victime du coronavirus. L'enseigne plus que centenaire, rachetée un an et demi plus tôt par Spartoo, a été placée en redressement judiciaire le 1er avril.

