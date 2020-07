Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Verstappen meilleur chrono de la journée, les qualifications en danger Reuters • 10/07/2020 à 17:14









Verstappen meilleur chrono de la journée, les qualifications en danger par Florian Burgaud (iDalgo) Ce vendredi, les deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de Styrie, nom donné à la seconde course se déroulant sur le Red Bull Ring de Spielberg (Autriche), ont eu lieu. La première, matinale, a été dominée par le Mexicain Sergio Pérez en 1:04.867 et la seconde, disputée en après-midi sur une piste plus chaude, est revenue à Max Verstappen (1:03.660). Les Mercedes ont été à la peine, surtout Lewis Hamilton, quatrième et sixième. La journée a également été marquée par le crash de Daniel Ricciardo au début de la deuxième séance. Enfin, le classement des EL2 pourraient déterminer la grille de départ du Grand Prix dominical puisque la pluie est annoncée ce samedi sur l'Autriche... Et pourrait mettre en péril l'organisation de la qualification.

