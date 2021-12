Versement de l'indemnité inflation : un million de coordonnées bancaires manquent à l'Urssaf

"Si les personnes éligibles à la prime ne nous communiquent pas leurs coordonnées bancaires, ils ne recevront pas les 100 euros", prévient le directeur de l'organisme, Yann-Gaël Amghar.

( AFP / INA FASSBENDER )

Alors que 38 millions de personnes doivent toucher une indemnité inflation de 100 euros d'ici fin février, l'Urssaf, qui doit verser cette prime à près de trois millions d'indépendants et de salariés à domicile, a tiré la sonnette d'alarme lundi 20 décembre dans Le Parisien / Aujourd'hui en France .

"Il nous manque les informations bancaires de 500.000 indépendants et de 500.000 salariés à domicile", a alerté le directeur de l'Urssaf, Yann-Gaël Amghar, dans les colonnes du quotidien. "Si les personnes éligibles à la prime ne nous communiquent pas leurs coordonnées bancaires, ils ne recevront pas les 100 euros", a-t-il insisté.

Renseigner ses coordonnées bancaires

"Si vous êtes indépendants ou salariés à domicile et que vous n'avez pas communiqué vos coordonnées bancaires, c'est le moment de le faire", a martelé Yann-Gaël Amghar. "Il suffit de se rendre sur son compte en ligne et de les renseigner : urssaf.fr pour les indépendants, autoentrepreneur.urssaf.fr pour les autoentrepreneurs. Quant aux salariés à domicile, selon leur statut, ils vont sur cesu.urssaf.fr ou sur pajemploi.urssaf.fr. Et pour ceux qui n’ont pas de compte en ligne ou qui rencontrent des difficultés ils peuvent téléphoner", a-t-il détaillé.

L'organisme a commencé à verser l'indemnité inflation mercredi 15 décembre à 660.000 indépendants. Il continue ce lundi avec des versements à 380.000 salariés à domicile puis mercredi avec des paiements à 700.000 autoentrepreneurs.

38 millions de personnes concernées

L'indemnité inflation de 100 euros, annoncée par le Premier ministre Jean Castex le 21 octobre, concerne environ 38 millions de personnes : salariés, indépendants, exploitants agricoles, invalides, retraités, chômeurs, allocataires des minima sociaux, étudiants boursiers, percevant moins de 2.000 euros net mensuels. Le versement, automatique, de cette prime a débuté le lundi 13 décembre pour les étudiants boursiers et s'étalera jusqu'à fin février pour les retraités.

Défiscalisée, cette aide exceptionnelle a été votée par le Parlement fin novembre dans le second projet de loi de finances rectificative.