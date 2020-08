Vers une "taxation exceptionnelle" des complémentaires santé ?

Selon des informations des Echos, le gouvernement s'apprêterait à taxer les assureurs santé, qui ont fait des économies estimées à 2,6 milliards d'euros pendant le confinement.

Une pharmacie. ( AFP / LOIC VENANCE )

Les complémentaires santé vont-elles être mises à contribution pour réduire le déficit de la Sécurité sociale ? Selon des informations des Echos , l'État s'apprêterait à demander aux mutuelles une "contribution exceptionnelle" sur les sommes économisées pendant le confinement. En effet, de nombreux Français ont renoncé à se faire soigner pour des pathologies qui n'étaient pas liées au virus, ce qui a fait chuter les remboursements des complémentaires santé et leur a permis d'économiser une somme estimée à 2,6 milliards d'euros. Cette "contribution exceptionnelle" pourrait contribuer à éponger une partie des pertes de l'Assurance maladie, qui s'annoncent colossales cette année : 31 milliards d'euros.

Les complémentaires santé ne voient pas cette contribution d'un très bon oeil. Certains assureurs ont ainsi rappelé qu'ils ont pu accorder des reports d'échéances à certaines entreprises qu'ils ne sont pas sûrs de récupérer aujourd'hui et que la portabilité leur impose de couvrir gratuitement les personnes licenciées pendant plusieurs mois, à l'heure où une explosion du chômage est redoutée, indiquent Les Echos . Enfin, les mutuelles craignent un rattrapage des soins qui n'ont pas été effectués pendant le confinement. Depuis mai, on assiste d'ailleurs à un bond des soins dentaires et des analyses biologiques (hors tests Covid-19).

Le gouvernement en est conscient et pourrait donc prélever cette "contribution exceptionnelle" en deux temps, explique le quotidien économique : un premier prélèvement en décembre et un deuxième en 2021, pour prendre en compte cette accélération des demandes de remboursements de soins.