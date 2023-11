information fournie par So Foot • 02/11/2023 à 10:56

Vers une suspension de deux ans pour Paul Pogba ?

La descente aux enfers continue.

À la suite des résultats de la contre-analyse de son contrôle positif à la testostérone le 6 octobre dernier, Paul Pogba encourt de lourdes sanctions sportives. D’après la Gazzetta dello sport , la sanction la plus probable pour le Français serait une suspension de deux ans et non pas quatre, la sanction maximale dans ce genre de situation.…

CD pour SOFOOT.com