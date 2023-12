Vers une sonorisation des échanges entre les arbitres et la Var en Espagne

Il va falloir être bilingue espagnol pour regarder la Liga.

La Fédération Espagnole de Football (RFEF) et la Liga sont d’accord pour rendre public les conversations entre les arbitres et la VAR lors des révisions d’actions à partir du 10 janvier 2024, selon le communiqué de la Fédération Espagnole de Football, publié ce mardi. Une nouvelle évolution dans le football espagnol qui a pour but de favoriser la compréhension des fans et téléspectateurs. Cette réforme sera appliquée dès les demi-finales et la finale de la Supercoupe d’Espagne et lors des matchs de championnat, à partir de la 20 e journée de Liga.…

JBC pour SOFOOT.com