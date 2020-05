Vers une "mesure spécifique" pour les saisonniers sans emploi l'été prochain à cause du coronavirus

La ministre du Travail a annoncé qu'elle allait en discuter avec les partenaires sociaux.

La ministre du Travail Muriel Pénicaud, lors d'une visite d'un chantier, le 12 mai 2020. ( POOL / CHRISTOPHE PETIT TESSON )

"Il est clair que nous n'aurons pas un été normal", a reconnu lundi 18 mai la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Questionnée lors d'un débat à l'Assemblée sur les conséquences de la réforme de l'assurance chômage sur la situation des saisonniers, notamment dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, touchés de plein fouet par la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus , la ministre a déclaré qu'il fallait "prendre une mesure spécifique" et qu'elle allait en "discuter avec les partenaires sociaux". Pour la fin de la saison d'hiver, "on a permis de mettre en chômage partiel les saisonniers d'hiver qui n'ont pas fini leur saison", a-t-elle rappelé.

En fin de semaine dernière, les fédérations FO couvrant les secteurs du transport et de l'hôtellerie-restauration ont réclamé au gouvernement une "sécurisation financière" pour les "saisonniers sacrifiés", sans emploi l'été prochain à cause de l'épidémie.

Face aux questions sur la réforme en cours, dont la mise en oeuvre a été en partie décalée, dans son deuxième volet, elle n'a eu de cesse de renvoyer "aux discussions avec les partenaires sociaux". Le gouvernement a en effet indiqué qu'"une réflexion avec les partenaires sociaux" allait être engagée "pour adapter rapidement" les règles, "au-delà des mesures de prolongation de droits déjà prises". Rien n'a filtré depuis et ce alors que syndicats et associations, comme ATD Quart Monde ou le Secours catholique, réclament l'abandon de cette réforme.