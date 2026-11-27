( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Ces négociations, organisées chaque année du 1er décembre au 1er mars, déterminent les prix en rayon des produits de marques nationales.

Coup d'envoi mardi 1er décembre. Distributeurs et industriels entameront officiellement leurs négociations commerciales annuelles, qui s'annoncent particulièrement "tendues" dans un contexte qui rend inéluctables des hausses de tarifs en rayon, à six mois de la présidentielle. "C'est une période de tensions et de craintes pour les entreprises, de toutes les tailles", résume auprès de l'AFP, Jean-François Loiseau, président de l'Ania, au nom de 23.000 entreprises agroalimentaires. Côté supermarchés, "on sait qu'on est dans une équation difficilement soluble", déclare Judith Jiguet, déléguée générale de la FCD, lobby des principales enseignes (E. Leclerc, Carrefour, Intermarché...).

Organisées chaque année du 1er décembre au 1er mars, ces négociations déterminent les prix en rayon des produits de marques nationales (Nutella de Ferrero, Danette de Danone...), mais pas ceux des marques de distributeurs (Carrefour, Marque Repère, U...), qui pèsent plus du tiers des ventes. Leur date butoir a été avancée au 31 janvier pour les PME par la loi d'urgence agricole. Traditionnellement, les distributeurs réclament des baisses au nom du pouvoir d'achat, quand les industriels invoquent leurs coûts de production et besoins d'investissements. Les deux camps revendiquent leur soutien aux agriculteurs et le respect des lois Egalim censées protéger leur rémunération.

"On va vraiment toucher le fond"

Mais l'"équation" s'est encore compliquée avec l'envol des prix des carburants lié à la guerre au Moyen-Orient et les rendements agricoles moindres en raison des canicules et sécheresses de l'été. Le gouvernement, qui évoque 30.000 fermes en difficulté, avait invité les parties prenantes en octobre en vue d'un "pacte de responsabilité" pour trouver un "équilibre" entre pouvoir d'achat des Français et juste rémunération des agriculteurs et des PME. Loin de la volonté d'apaisement affichée en 2025 avec la signature d'une charte, les distributeurs ont boycotté la réunion, exigeant notamment plus de "transparence" de la part des industriels.

"Moi, je demande transparence dans le magasin alimentaire", lance Jean-François Loiseau. "L'année dernière, nous avions demandé 3,5 % d'augmentation. Nous avons obtenu, et c'est un peu cynique 0,05 %" malgré une inflation "autour de 1 %. Depuis, il y a eu la guerre au Moyen-Orient et malgré de très belles réunions avec les ministres et même la grande distribution (...) il n'y a pas eu de répercussions", déplore-t-il. "La santé financière des coopératives agroalimentaires est faible", abonde Jean-Luc Duval, président de la Coopération agricole. "On va vraiment toucher le fond".

"On exige du fournisseur de la transparence"

Les industriels porteront à nouveau des demandes de hausse, parfois à "deux chiffres" pour "ceux qui sont exposés aux produits agricoles et à la hausse de cartons d'emballage, de plastique, du fret maritime, des transports", détaille Jérôme Foucault, président de Pact'Alim, qui représente 3.000 PME et ETI. Le patron de Bonduelle, Xavier Unkovic, a récemment indiqué sur BFMTV demander une augmentation "de 10 à 12 %", soit "quelques centimes" par boîte. "La hausse du haricot vert dans la boîte, la matière première agricole, on la laissera passer", a assuré sur la même chaîne Michel-Edouard Leclerc, représentant du premier distributeur français. "Mais on exige du fournisseur de la transparence", a expliqué celui qui anticipe une inflation alimentaire de 4 %.

Il faut "que cette inflation soit avant tout fléchée vers les agriculteurs et les PME", a plaidé la semaine dernière le ministre du Commerce Serge Papin, devant les distributeurs. "Les distributeurs ont totalement conscience que trois maillons sont fragilisés" : les agriculteurs, les TPE et PME, et les consommateurs sortis "dans la rue contre la vie chère", assure Judith Jiguet. Pendant la "crise inflationniste de 2022-2023, nous avons pris sur nos marges pour réduire les prix en rayons" à l'inverse des "grands industriels", accuse-t-elle.

Mercredi, la FCD a d'ailleurs adressé un courrier à une cinquantaine de multinationales (Nestlé, Coca-Cola...) appelées à la "responsabilité", révélé par Le Figaro. Le même jour, le président Emmanuel Macron a prévenu que l'agriculture ne devait pas être "le facteur d'ajustement", dénonçant une structure "très désavantageuse" avec "très peu de distributeurs" organisés "en centrales d'achat" européennes. De quoi contenter les industriels, qui accusent régulièrement la grande distribution de vouloir contourner la loi française en recourant à ces centrales ? "C'est bien qu'il (Macron) le dise, mais c'est toujours le far-west dans les boxes de négociation", réagit Nicolas Facon, PDG de l'Ilec, le lobby des grandes marques.