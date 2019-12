Vers une hausse des frais bancaires en 2020

En 2019, en raison de la mobilisation des Gilets jaunes, les banques avaient gelé voire légèrement diminué les frais bancaires. 2020 devrait jouer une autre partition avec la moitié des banques qui ont prévu d'augmenter les tarifs sur des services dont certains vont progresser de l'ordre de 5 %. Avec des taux d'intérêt au plus bas, les établissements bancaires qui ne gagnent pratiquement plus rien avec les prêts immobilisés doivent trouver d'autres sources de revenus.Selon une étude du site spécialisé Moneyvox, cinq tarifs vont flamber à partir du 1er janvier. Si vous avez oublié de prévenir votre banquier d'un changement d'adresse ou que votre nom sur la boîte aux lettres est illisible, le courrier envoyé par l'établissement et qui lui revient sera facturé en moyenne 25,40 euros contre 24,20 euros actuellement, soit une hausse de près de 5 %.L'envoi d'un chéquier à domicile va aussi vous coûter plus cher. Si les chéquiers sont gratuits, ce sont les frais d'envoi qui vont passer à 1,10 euro en 2020 lorsqu'il s'agit d'un pli simple (+ 4,8 %) et 7,20 euros en recommandé (2,7 %). À vous de faire jouer la concurrence. Selon le site MoneyVox, certaines banques appliquent des tarifs différents. Ainsi, alors que le carnet de chèques envoyé en pli simple est gratuit à la Banque Populaire Méditerranée, son envoi en recommandé avec accusé de réception revient à 6 euros auxquels s'ajoutent les frais postaux estimés à plus de 5 euros, soit 11 euros.Si vous n'effectuez pas vos opérations bancaires sur internet, vous risquez aussi d'être pénalisé. Ainsi les clients qui sollicitent un chargé de clientèle pour effectuer des opérations qu'ils pourraient réaliser seuls sur leur espace client vont payer le prix fort. Pour un virement bancaire, certaines banques vont facturer jusqu'à 4 euros pour un virement occasionnel en agence contre 3,80 euros actuellement (+ 4 %).Commander une nouvelle carte ...