Vers une égalité salariale entre joueurs et joueuses ?

La fédération brésilienne l'a annoncé, les joueuses et les joueurs de l'équipe nationale toucheront les mêmes primes et les mêmes indemnités journalières. Un pas important ou simple poudre aux yeux ?

Égalité salariale : le nul impossible ?

Pragmatiques vs égalitariens

C'est une démarche historique de la part de la. Après la Norvège, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre et l'Australie, la fédération sud-américaine rejoint le camp des égalitariens et vient d'imposer l'égalité de traitement entre les joueurs et les joueuses de l'équipe nationale. Oui : dorénavant, lorsque vous portez le maillot aux 5 étoiles, que vous soyez un homme ou une femme, vous touchez la même somme d'argent. Le football serait-il enfin en train de suivre la trajectoire du tennis, où tous les tournois du Grand Chelem ont acté l'égalité des primes sur les deux tableaux ? On n'y est pas encore.En France, par exemple, le débat persiste. En 2018, lorsque les Bleus (sans e) ont remporté la Coupe du monde, ils sont repartis avec un chèque de 400 000 € chacun. Quant aux filles, arrivées en quarts de finale de leur Mondial, elles ont touché la "modeste" somme de 40 000 €. Autrement dit, dix fois moins. La fédération française, par l'intermédiaire de Noël Le Graët, justifiait cela par la logique économique. Dans la mesure où les droits TV, les recettes commerciales et les recettes billetterie étaient bien plus faibles, lede la FIFA s'en retrouvait, mécaniquement, amoindri.Les plus pragmatiques diront que c'est l'économie, tout simplement. Et qu'il suffit de regarder les audiences ou les fréquentations dans les stades pour comprendre l'écart. Aucune discrimination ni aucun sexisme : si les joueuses sont moins bien payées, c'est parce qu'elles rapportent moins. Même certaines d'entre elles, comme Gaëtane Thiney, le reconnaissent parfaitement et l'acceptent, sans broncher. Pendant que les droits TV, en France, d'une Coupe du monde masculine se négocient à plus de 100 millions d'euros, ceux des féminines se chiffrent à 10 millions d'euros. Idem côté audience, avec des pointes à 23 millions lors de la finale des Bleus contre moitié moins avec les joueuses.