Vers une démolition d’Old Trafford ?

Il n’y a pas que l’héritage de Sir Alex Ferguson qui tombe en ruines à Manchester.

Alors que Manchester United rame en championnat, pointant à la huitième place, et n’aura le droit à aucune compétition européenne au printemps, l’arrivée de Jim Ratcliffe et INEOS au capital du club (à hauteur de 25%) annonce de grands changements. La question de l’état d’Old Trafford, enceinte mythique des Mancuniens, semble d’ores et déjà au coeur des débats. Selon The Telegraph , l’hypothèse d’une démolition du stade n’est plus si farfelue que ça avec l’arrivée du patron d’INEOS. Chris Lee, le directeur général de Populous – le cabinet d’architectes américain en charge du plan directeur – déclare auprès du quotidien : « Je pense que construire un nouveau stade pourrait s’avérer être la solution la plus rentable » . Pour l’heure, trois options sont étudiées pour le futur du stade : soit une légère rénovation, soit une extension de la tribune sud avec un réaménagement du terrain existant, soit une démolition du stade et la construction d’un nouveau.…

CD pour SOFOOT.com