Vers un traitement fiscal plus dur des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite ?

L'Assemblée nationale a voté en première lecture la fin de la possibilité d'étalement sur quatre ans des indemnités perçues dans ces circonstances, explique Jean-Yves Mercier, avocat honoraire, membre du Cercle des fiscalistes.

Aujourd'hui, les salariés qui partent volontairement à la retraite en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont imposables sur le montant total de l'indemnité qu'ils perçoivent. Ceux qui sont mis à la retraite par leur employeur bénéficient d'une exonération qui, dans un certain nombre de situations, ne couvre qu'une fraction seulement de leur indemnité.

Le revenu imposable de l'année du départ se trouve alors augmenté d'une somme qui, en raison du caractère progressif du barème, élève le taux effectif d'imposition du foyer à un niveau supérieur à ce qu'il était ordinairement.

Deux formules

Pour atténuer ce ressaut, la loi offre actuellement au salarié partant volontairement à la retraite le choix entre deux formules suivantes :

Il peut demander que l'impôt correspondant à son indemnité soit calculé en ajoutant à son revenu ordinaire le quart de cette indemnité. Le supplément qui résulte de ce calcul est ensuite multiplié par quatre pour obtenir le montant de l'impôt effectivement dû sur ce supplément. Ce système, dit du quotient, produit l'effet favorable qu'illustre l'exemple ci-après. Une indemnité de 30 000 euros s'ajoute au revenu ordinaire du foyer s'élevant à 40 000 euros. Sur un revenu 2019 de 70 000 euros, l'impôt s'élèvera à 9 154 euros pour un ménage sans enfant ; sur un revenu de 40 000 euros, à 1 930 euros. En ajoutant le quart de l'indemnité (7 500 euros) à 40 000 euros, l'impôt s'établit à 3 033 euros, soit 1 103 euros de plus que l'impôt calculé sur le revenu ordinaire de 40 000 euros. Le système du quotient permet donc de fixer à 4 412 euros (1 103 x 4) l'impôt grevant l'indemnité et de limiter ainsi la dette globale à 6 342 euros (1 930 euros + 4 412 euros) au lieu de 9 154 euros.Le salarié partant peut aussi demander l'étalement sur quatre ans de l'imposition de son indemnité. Il en rattachera alors le quart à ses revenus de l'année de la perception (il sera alors taxé au titre de ladite année sur 47 500 euros dans notre exemple) et rattachera un nouveau quart de l'indemnité à son revenu de chacune des trois années suivantes. Cette formule lui offre l'avantage de lisser sur quatre ans le paiement de l'impôt grevant son indemnité et, chaque fois que le montant de sa retraite est moins élevé que son ancien revenu d'activité, de réduire sa facture totale : le rattachement des trois quarts de l'indemnité à des revenus qui sont en baisse conduit à alléger le taux d'imposition de l'indemnité de départ.