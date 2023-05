Vers un retour de Ronaldo au Real Madrid ?

Il ne peut plus saquer Messi à ce point ?

Arrivé à Al-Nassr en décembre dernier pour un contrat avoisinant les 200 millions d’euros par an, le Portugais souhaiterait faire ses valises, comme le rapporte le journal catalan El Nacional . Les résultats décevants de son équipe et une acclimatation difficile expliqueraient ce souhait. En effet, malgré ses 12 buts en 15 matchs avec son club, ce dernier n’est que deuxième au classement de la Saudi Pro League (3 points derrière Al-Ittihad qui a joué un match de moins) et éliminé des deux compétitions nationales. Un bilan insatisfaisant qui a d’ailleurs coûté sa place à Rudi Garcia, remercié le 13 avril dernier. L’adaptation à un pays et à une culture bien différents de ce que l’on peut trouver en Europe ne joue pas non plus en faveur du joueur de 38 ans.…

MLM pour SOFOOT.com