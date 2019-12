Vers un plan de départs d'au moins un millier de salariés chez Auchan

La casse sociale n'est pas terminée dans la grande distribution, un secteur en profonde mutation qui emploie 750 000 salariés en France. Après Carrefour, qui a mis en branle deux plans de départs volontaires en 2018 et 2019 (plus de 5000 salariés concernés), ainsi qu'un plan de sauvegarde de l'emploi visant 1300 postes après la vente de ses magasins Dia ; après Conforama, engagé depuis juillet 2019 dans un vaste plan social touchant 1900 postes, ce sera bientôt au tour d'Auchan Retail d'entrer dans une zone de turbulences.En avril, l'enseigne fondée par Gérard Mulliez en 1961 à Roubaix a annoncé la fermeture de 21 sites, dont l'hypermarché de Villetaneuse, visant potentiellement 700 à 800 salariés. Le groupe, toujours détenu par la famille Mulliez, s'apprêterait à faire de nouvelles annonces. Selon nos informations, les syndicats devraient recevoir début janvier une convocation pour un comité social et économique d'établissement (CSE) qui devrait se tenir le 14 janvier prochain. Un important plan de départs volontaires, touchant au moins mille salariés, voire davantage, devrait leur être alors présenté, dans le cadre du projet 2022. À ce jour, quelque 50 000 salariés travaillent pour Auchan Retail France. Sollicitée, l'enseigne ne fait aucun commentaire.Plus d'un milliard d'euros de perte en 2018Il faut dire qu'Auchan va mal : la holding du distributeur (qui regroupe le commerce alimentaire, mais aussi, dans une moindre mesure, des activités bancaires et immobilières) a essuyé une perte nette de 1,145 milliard d'euros pour l'année 2018. Arrivé aux manettes fin 2018, après de nombreux changements de gouvernance en peu de temps, le président d'Auchan Retail, Edgar Bonte, doit redresser une enseigne passée cette année sous la barre des 10 % de parts de marché... Auchan est désormais au coude-à-coude avec Système U et Casino, loin derrière Leclerc, Carrefour et Intermarché. Rien qu'en ...