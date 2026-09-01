Vers un match Saintes-Bordeaux le 12 septembre

Bouchons sur la rocade à prévoir. En attendant son sort définitif et sa probable relégation en Régional 1 (ou sa liquidation définitive), les Girondins de Bordeaux pourraient débuter le début de leur nouvelle vie le 12 septembre prochain . Comme l’informe Sud-Ouest , le sextuple champion de France devrait se déplacer sur la pelouse de Saintes, pensionnaire de deuxième division de District en Charente-Maritime, pour y disputer le troisième tour de la Coupe de France . Le match est programmé à 19 heures. La rencontre ne serait pas à prendre à la légère : Saintes est descendu en D2 à l’intersaison (avec Canton d’Aunis et la réserve de Cozes).

Toujours selon Sud-Ouest , les Girondins, actuellement coachés par Arnaud Cormier, dénombrent pour le moment douze joueurs à leurs séances collectifs . Des éléments de la réserve sont aussi aptes à la compétition. Deux autres sont en phase de réathlétisation. Enfin, neuf joueurs suivent un programme d’entraînement individualisé, en attendant leurs probables départs. Si Bordeaux joue bien le 12 septembre, le club devra évoluer avec cinq contrats fédéraux maximum sur le terrain. Sur le site de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine, les Girondins de Bordeaux sont inscrits dans la poule B de Régional 1.…

UL pour SOFOOT.com