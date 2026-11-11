Vers un forfait de Kylian Mbappé contre l'Italie ?

La tuile. A chaque jour son, blessé. Après Pierre Kalulu (remplacé par Saël Kumbedi), Marcus Thuram (par Éli Junior Kroupi)

et Aurélien Tchouaméni (non-remplacé), Zinédine Zidane doit faire face à un nouveau forfait à la veille d’affronter l’Italie ce jeudi à San Siro, dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des Nations.

Selon les informations de L’Equipe, l’absence de Kylian Mbappé à l’entraînement de ce mercredi matin serait due à une gêne aux ischios. L’attaquant du Real Madrid pourrait donc ne pas prendre part à la prochaine rencontre des Bleus mais son retour serait cependant attendu ce dimanche pour défier la Turquie à Bordeaux.…

JD pour SOFOOT.com