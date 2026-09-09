Vers la première sélection d'Estéban Lepaul ?
Le changement c’est maintenant. Selon RMC Sport, Estéban Lepaul a été pré-convoqué par Zinédine Zidane pour le prochain rassemblement des Bleus . Le nouveau sélectionneur tricolore donnera sa liste définitive le 18 septembre prochain.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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