Vers la mort des collectionneurs de tickets ?

Alors que certains collectionnent les timbres, les tickets de cinéma, les capsules de champagne, les cafetières ou les autographes, d'autres ont opté pour un objet de collection tout aussi original : les tickets de match. Mais avec l'essor d'Internet au début des années 2000, ce qui s'apparentait à une passion pour certains s'est peu à peu transformé en un petit business pour quelques autres.

Retour vers le futur

Contrairement aux maillots ou aux vignettes Panini, le ticket de match est un objet de collection en voie de disparition. Pourtant, ce jeudi, après France-Moldavie, ils étaient encore une petite poignée à attendre à la sortie du Stade de France pour récupérer ces fameux droits d'entrée. Michel Plat, collectionneur depuis la finale de Coupe de France 1982 entre le PSG et l'ASSE, est l'une de ces personnes : "Onze Mondial" Mais ça, c'était avant qu'Internet devienne le nouveau lieu privilégié d'achat et de revente. Et bien avant que les billets électroniques fassent leur apparition. Mais au gré des coups de tête, des coups de cœur, des coups de chance et des coups bas, une cinquantaine de passionnés continuent d'éparpiller et d'agrandir leur collection.À la fin des années 1970, lassés de collectionner fanions, programmes de match ou vignettes Panini, quelques collectionneurs belges se mettent aux tickets de match. Plusieurs fois dans l'année, ils organisent des bourses d'échanges afin que les collectionneurs se rencontrent et échangent leurs doubles. Collectionneur de Mont-de-Marsan, Pascal Collardey s'y rend avant de devenir le précurseur des tickets de match en France : "" Au début des années 1980, Français, Néerlandais et Italiens suivent le mouvement, bien avant qu'Espagnols, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com