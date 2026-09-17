Vers la fin des défilés de mode à Clairefontaine ?
Sur le trottoir les fashions. Konaté avec sa capuche jaune, Koundé et ses accessoires de mode, Olise avec un bonnet en fourrure à oreilles… Mille images nous viennent en tête quand on pense aux « défilés » des Bleus à leur arrivée à Clairefontaine.
Des images réservées à la FFF ?
Qui dit nouveau sélectionneur dit peut-être nouvelles mesures. Selon les infos de RMC, l’arrivée des joueurs ne sera pas accessible aux journalistes lundi prochain. Zidane voudrait ainsi « contrôler un maximum de choses en interne les premiers jours , en évitant d’être trop sous l’œil des caméras » . Mais alors, mesure temporaire ou fin de la récré ?…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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