Vers la fin des défilés de mode à Clairefontaine ?

Vers la fin des défilés de mode à Clairefontaine ?

Sur le trottoir les fashions. Konaté avec sa capuche jaune, Koundé et ses accessoires de mode, Olise avec un bonnet en fourrure à oreilles… Mille images nous viennent en tête quand on pense aux « défilés » des Bleus à leur arrivée à Clairefontaine.

Des images réservées à la FFF ?

Qui dit nouveau sélectionneur dit peut-être nouvelles mesures. Selon les infos de RMC, l’arrivée des joueurs ne sera pas accessible aux journalistes lundi prochain. Zidane voudrait ainsi « contrôler un maximum de choses en interne les premiers jours , en évitant d’être trop sous l’œil des caméras » . Mais alors, mesure temporaire ou fin de la récré ?…

LP pour SOFOOT.com