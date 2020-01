Vers la fin de la guerre du camembert ?

Une guerre qui aura duré près de 30 ans ! Une réunion entre les petits producteurs et les industriels pourrait mettre fin ce mercredi à ce que l'on a appelé « la guerre du camembert ».L'affaire a éclaté en 1992 quand l'Europe avait reconnu deux types de Camembert : celui AOP, un fromage au lait cru et moulé à la louche de couleur blanc velouté dont l'odeur doit être fine et fraîche avec parfois un léger parfum de champignon... Le digne héritier du fromage dont la légende raconte qu'il fut inventé en 1791 par Marie Harel, épouse d'un fermier dans le village de Camembert, près de Vimoutiers (Orne). Et de l'autre côté, un Camembert, souvent industriel à base de lait pasteurisé et moins aromatiques.« Camembert de Normandie AOP » contre « camembert fabriqué en Normandie »Sur le terrain, les petits producteurs et les industriels sont se livrer à une véritable bataille dans le bocage. Les petits producteurs accusant les grands groupes d'utiliser des appellations pour induire les consommateurs sur les étiquettes. De l'autre, les industriels voulaient pouvoir mettre du lait pasteurisé y compris pour des fromages AOP.En 2018, dans une tentative de conciliation, un texte dit du compromis est adopté le 22 février 2018 sous l'égide de l'Institut national de l'origine et de la qualité (Inao), le gendarme français des appellations avec l'appellation « camembert de Normandie AOP » avec un cahier des charges très strict et de l'autre le « camembert fabriqué en Normandie ». LIRE AUSSI > Peut-on vraiment dire que le meilleur camembert du monde est québécois ?Actuellement, il se vend 60 000 tonnes de camemberts « Fabriqué en » contre 6000 tonnes de fromages en AOP.Après des tractations, cette l'appellation « AOP véritable camembert de Normandie » devrait adopter un nouveau cahier des charges avec du lait provenant d'au moins 65 % de vaches normandes, six mois de pâturage par an minimum, ...