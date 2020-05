Vers la création d'un "chèque tourisme" pour soutenir le secteur ?

Une demi-douzaine de députés ainsi que des présidents de région et de départements proposent au Premier ministre la mise en place d'un "chèque tourisme" pour accompagner la reprise du secteur touristique.

Palavas-les-Flots, dans l'Hérault, le 29 avril 2020. ( AFP / PASCAL GUYOT )

Le secteur touristique est l'un des secteurs les plus impactés par la crise économique et sanitaire du coronavirus. Fermés depuis le 15 mars, les cafés, bars et restaurants n'ont pas encore de date de réouverture, alors que le déconfinement doit commencer le 11 mai prochain. Les hôtels pouvaient rester en activité mais beaucoup y ont renoncé, le confinement les ayant privés de clients.

"Deux millions d'emplois directs et indirects sont menacés" dans le secteur du tourisme, "210.000 cafés et restaurants et 20.000 hôtels sont en sursis", s'alarment une douzaine d'élus dans un courrier au Premier ministre diffusé lundi 4 mai.

Pour accompagner la reprise du secteur touristique, les signataires*, une demi-douzs forme d'un chèque ou dématérialisé, serait une aide à l'assiette, à la nuitée et au transport, qui pourrait être réservée aux 50% de Français en-dessous du revenu médian, c'est-à-dire un peu au-delà des 40% de Français habituellement non-partant en vacances", expliquent-ils.

Le dispositif garantirait, selon eux, "une relance ciblée" du secteur "par la consommation, y compris en visant des territoires spécifiques, et en leur accordant une durée de vie limitée à six mois", pour inciter à une reprise rapide.

Les élus demandent à Edouard Philippe de réunir les auteurs de la proposition, les services compétents de l'Etat et les acteurs du tourisme pour "qu'un dispositif puisse être opérationnel au moment où les professionnels de l'hôtellerie auront l'autorisation de reprendre leurs activités".

* Le président de la région Nouvelle Aquitaine, Alain Rousset, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, le président du département de l'Ardèche, Laurent Ughetto, le président du département des Landes, Xavier Fortinon, le président du département de l'Aude, André Viola, le président du département du Gers, Philippe Martin, le président du département de Meurthe-et-Moselle, Mathieu Klein, le député de l'Ardèche, Hervé Saulignac, la députée du Gers, Gisèle Biémouret, le député des Landes, Boris Vallaud et le député de Meurthe-et-Moselle, Dominique Potier.