Verratti proposé au Barça pour cet été ?

Le gros coup de ce mercato estival 2017.

Selon les informations de Mundo Deportivo , Marco Verratti aurait été proposé au FC Barcelone pour l’été prochain. Le milieu de terrain de 31 ans, actuellement au club qatari d’Al-Arabi SC, serait enthousiaste à l’idée de retourner en Europe et d’enfiler la tunique blaugrana . Les Catalans ont déjà été intéressés à plusieurs reprises par l’Italien par le passé et apprécieraient toujours son profil et son expérience. Il ne serait toutefois pas une priorité pour le club, des doutes subsistant en effet quant à son niveau de compétitivité après plus de sept mois au Qatar. Un effort considérable de sa part serait aussi nécessaire en ce qui concerne le salaire.…

FL pour SOFOOT.com