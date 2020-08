Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vergne 21e, Da Costa s'envole Reuters • 05/08/2020 à 20:53









par Adonis Vesin (iDalgo) Jean-Éric Vergne a raté sa reprise, pas Antonio Felix Da Costa. À Berlin, au coeur de l'ancien aéroport de Tempelhof, la Formule E enclenchait à nouveau ses moteurs électriques. En tête du début à la fin, Antonio Felix Da Costa a remporté ce ePrix de reprise, le premier des six qui seront courus à Berlin lors des neuf prochains jours. Juste derrière Da Costa pendant quarante-quatre minutes, Jean-Éric Vergne a tout perdu dans les dernières secondes. Le Français chute de la deuxième à la vingt-et-unième place à cause d'un problème à sa monoplace. Un coup dur dans la lutte pour le championnat du monde, dont il est le double tenant en titre.

