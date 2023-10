Verdict jeudi pour la quête d'argent du plus grand fonds climat mondial

Les pays les plus riches de la planète se retrouvent jeudi au bord du Rhin, à Bonn, pour annoncer, ou non, combien d'argent ils verseront dans le plus grand fonds multilatéral de financement climatique, tous les yeux étant tournés vers les Etats-Unis.

Le Fonds vert pour le climat, ou Green Climate Fund, est né en 2010 et joue un rôle clé dans l'accord de Paris sur le climat; il finance des panneaux solaires au Pakistan, des projets agricoles aux Philippines ou d'autres projets liés au climat dans les pays en développement.

Plus de trois milliards de dollars ont été déboursés à ce jour, et plus de 12 milliards engagés, selon le fonds. Ses ambitions sont bien plus grandes: il veut doper son capital, actuellement de 17 milliards de dollars, à 50 milliards d'ici 2030.

Faire payer par les pays développés l'adaptation des pays plus pauvres aux conséquences du changement climatique, et leur transition vers une économie moins dépendante des fossiles, est l'un des sujets les plus inflammables des négociations climatiques mondiales, et il sera encore au coeur de la COP cette année, à Dubaï à partir du 30 novembre.

Le Fonds vert pour le climat s'est engagé dans plus de 200 projets, principalement en Afrique, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes. La plupart de l'argent déboursé est sous forme de dons.

Avant la conférence, plusieurs pays donateurs dont le Royaume-Uni, des pays de l'Union européenne, le Canada ou encore la Corée du Sud ont annoncé des milliards de dollars de nouvelle contribution.

Mais le trou à combler reste important, et les Etats-Unis n'ont toujours pas annoncé si et de combien ils abonderaient encore le fonds. En 2014, sous Barack Obama, ils avaient annoncé trois milliards de dollars, mais sous Donald Trump, Washington n'a plus contribué.

Plus largement, au-delà de ce fonds, le chiffre rond de 100 milliards de dollars par an a été promise par les pays développés il y a des années. Il est difficile de savoir où en sont les contributions aujourd'hui. Elles étaient de 83,3 milliards en 2021, selon l'OCDE, et pour cette année, plusieurs pays estiment que les 100 milliards ont été atteints ou vont bientôt l'être.

Le Fonds vert "a un rôle crucial à jouer, mais il n'a pas réussi à bien définir sa fonction et son avantage comparatif, dans un paysage de financement climatique fragmenté", analyse le Lowy Institute, un think-tank australien.

imm/ico