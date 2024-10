Verdict historique contre un ex-agent de la Stasi est-allemande

La justice allemande rend lundi un jugement très attendu contre un ancien agent de la Stasi, la police politique de la RDA communiste, aujourd'hui disparue, accusé du meurtre d'un Polonais qui voulait fuir à l'ouest il y a 50 ans.

Si Martin Naumann, 80 ans, est reconnu coupable, il s'agira de la première condamnation pour meurtre d'un officier de la Stasi, 35 ans après la chute du mur de Berlin.

Ce procès, enregistré en raison de sa valeur historique, a replongé depuis son lancement en mars le pays au temps de la Guerre froide, période durant laquelle l'Allemagne fut scindée en deux par le Rideau de fer entre RFA à l'ouest et RDA à l'Est.

Il est l'aboutissement de décennies d'enquête laborieuse, parfois abandonnée puis rouverte, également côté polonais.

Le parquet allemand a requis 12 ans de prison contre l'ancien lieutenant, aujourd'hui retraité. Il est accusé d'avoir tiré dans le dos du Polonais de 38 ans au poste frontière de la gare de Friedrichstrasse, point de passage jusqu'à fin 1989 entre l'ouest de Berlin et l'est communiste.

L'intéressé a rejeté l'accusation par la voix de ses avocats. Mais il ne s'est jamais exprimé devant les juges.

Même si la procureure générale Henrike Hillmann a reconnu qu'il avait exécuté un ordre, l'accusé, 31 ans à l'époque, a pour elle clairement agi avec l'intention de tuer alors qu'il aurait pu blesser le fugitif.

Et il a profité de l'état de vulnérabilité de sa victime qui se croyait à ce moment-là en sécurité, ce qui justifie à ses yeux son inculpation pour "meurtre", chef d'accusation non soumis à la prescription.

Photo prise le 17 novembre 1989 et mise à disposition le 9 novembre 2019 d'une partie du mur de Berlin et du point de passage allié Checkpoint Charlie entre Berlin-Est et Berlin-Ouest dans la Friedrichstrasse à Berlin ( AFP / Jean-Philippe LACOUR )