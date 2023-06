Verbruggen, un Bart de fer

Rare soleil d’un Anderlecht aux fraises tout au long de la saison, le gardien hollandais a brillé lors de l’entrée en lice des Pays-Bas à l’Euro Espoirs et a internationalisé les regards sur son talent alors qu’il devrait prochainement filer en Premier League. Mais qu’est-ce qui fait du natif de Zwolle un cas à part ?

Au cœur d’une saison faite de vagues, de crises et de claques, il y aura tout de même eu, ici et là, l’histoire. La petite, d’abord. Fin 2022, un gardien de 20 ans, qui n’avait qu’une toute petite poignée de matchs disputés avec l’équipe première d’Anderlecht dans les cannes et devait se contenter de manger les miettes d’un concurrent blindé d’expérience, a été déposé sous des projecteurs par un type fraîchement installé dans le coin. L’identité de ce dernier ? Brian Riemer. Sa mission ? Soigner les Mauves, le technicien danois ayant été nommé juste avant Noël pour sauver ce qu’il était encore possible de sauver d’une saison très mal embarquée pour le troisième du dernier championnat de Belgique (6 victoires et 9 défaites en dix-sept journées de championnat et une qualification arrachée du bout des ongles lors de la phase de poules de la Ligue Europa Conférence). L’une de ses premières décisions aura donc été de sortir Hendrik Van Crombrugge du but d’Anderlecht pour installer l’aventurier Bart Verbruggen, pourtant tout proche de quitter la Belgique l’été précédent pour rejoindre son ancien coach, Vincent Kompany, parti à Burnley. Le gardien hollandais est finalement resté, a bûché en silence et a été récompensé, puisque Riemer ne lui a ensuite plus retiré son chapeau de titulaire et ce même si la saison d’Anderlecht n’a jamais vraiment changé de couleur malgré une petite éclaircie entre fin et début avril. La raison est assez simple : sans Verbruggen, elle aurait sans aucun doute été encore plus noire.

Ce qui nous amène à la grande histoire, car en l’espace de quelques mois, le natif de Zwolle a confirmé les promesses et a même réussi l’exploit de planter son patronyme dans les livres de records en sortant 100% des tentatives d’une séance de tirs au but face au Ludogorets lors des barrages retours de la Ligue Europa Conférence. Verbruggen n’est et n’a jamais été un gardien comme les autres. C’était un murmure depuis plusieurs années et la Belgique en a eu la confirmation lors du premier semestre de 2023, au point de le voir être nommé joueur de l’année par les supporters d’Anderlecht et de faire de nouveau to

Par Maxime BRIGAND pour SOFOOT.com