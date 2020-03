Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véran appelle à utiliser les masques avec parcimonie Reuters • 19/03/2020 à 12:09









VÉRAN APPELLE À UTILISER LES MASQUES AVEC PARCIMONIE PARIS (Reuters) - Près de trente millions de masques de protection face à l'épidémie de coronavirus ont été déstockés et livrés depuis trois jours au personnel de santé, a annoncé jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran, appelant les Français à utiliser ces protections avec parcimonie. "Les masques FFP2, les masques chirurgicaux, sont des biens précieux, indispensables, vitaux, que nous devons utiliser avec la plus grande parcimonie", a-t-il déclaré lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. "Celles et ceux qui ne se voient pas recommander l'utilisation des masques ne doivent pas en porter." (Marine Pennetier, édité par Blandine Hénault)

