Veolia-Suez : 4 questions sur un rapprochement compliqué

ECLAIRAGE. Après huit mois de bataille financière, médiatique et judiciaire, les deux géants français de l'eau et des déchets ont finalement annoncé lundi 12 avril un accord de rapprochement afin de donner naissance à un "champion mondial de la transition écologique".

(Photo d'illustration) ( AFP / KENZO TRIBOUILLARDERIC PIERMONT )

La hache de guerre est enterrée. Veolia et Suez ont annoncé lundi 12 avril un accord de principe pour que le premier absorbe en partie son rival . Une opération saluée par le gouvernement français mais qui ne fut pas de tout repos.

Emploi, prix, périmètre, concurrence, rôle de l'Etat... Eclairage sur les multiples paramètres qui ont compliqué ce dossier.

Pourquoi tant de complications?

Veolia dévoile vouloir racheter à Engie 29,9% des parts de Suez dès le 30 août 2020, en vue de créer un "champion" du secteur. Prise de court en cette fin d'été, Suez se dit d'abord surprise par la manoeuvre. L'entreprise liste ensuite très vite ses griefs, à commencer par un prix proposé trop bas , à 18 euros par action.

Soutenue par les syndicats, la direction de Suez a alerté également sur les conséquences sociales, estimant que près de 5.000 emplois pourraient être supprimés en France.

Suez, qui criait au démantèlement, a bataillé également sur la taille du périmètre qui resterait sous son nom à l'issue d'un éventuel rapprochement de la plus grosse partie de ses activité avec Veolia. La direction ne voulait pas d'un "mini Suez" qui n'aurait pas la taille critique.

Pour se faire entendre, Suez a multiplié les embûches judiciaires sur le chemin de son rival. Le groupe a même créé une fondation néerlandaise destinée à bloquer la cession de ses actifs Eau France.

Qui sont Veolia et Suez?

Autre facteur de complication ancré dans 150 d'histoire : les deux protagonistes possèdent chacun un long héritage et se sont construits en opposition l'un de l'autre.

Poussées avec l'essor des villes, l'ex-Compagnie générale des eaux (CGE), créée par décret impérial en 1853, et l'ex-Lyonnaise des Eaux, née en 1880, sont des produits de la Révolution industrielle. Aujourd'hui, Veolia et Suez dominent le marché français de l'eau et des déchets, loin devant le troisième acteur privé, la Saur.

Cette situation particulière explique la dimension politique de l'affaire : les collectivités voulaient notamment s'assurer que la concurrence soit maintenue dans le pays, gage de choix et de prix contenus.

Cette question cruciale de la concurrence explique aussi pourquoi il fallait maintenir a minima une activité de Suez en France.

Que restera-t-il de Suez?

Avec l'accord de rapprochement dévoilé lundi, Suez ne va pas disparaître pour autant. Le périmètre du "nouveau Suez" sera finalement constitué de ses activités dans l'eau et les déchets en France ainsi que des activités de Suez dans l'eau à l'international.

Au final, ces activités représentent un chiffre d'affaires de l'ordre de 7 milliards d'euros, à comparer aux 17 milliards réalisés en 2020. C'est moins que ce qu'avait demandé la direction de Suez mais plus que ce que voulait Veolia au départ : "une vraie solution négociée" , selon un proche du dossier.

L'accord porte aussi sur des "engagements sociaux" pour quatre ans. L'entreprise sera détenue par un "groupe d'actionnaires" qui comporterait les fonds Meridiam, Ardian, GIP et la CDC.

Quant à Veolia, il semble réussir son pari de constituer un "champion mondial de la transformation écologique" . Il va devenir un mastodonte pesant 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires et enrichi d'"actifs stratégiques" arrachés à Suez, y compris des activités en Australie dont son concurrent venait pourtant d'annoncer la cession.

Qu'en a dit l'Etat?

Dans un premier temps, l'Etat avait semblé soutenir le projet de Veolia : le 3 septembre, le Premier ministre Jean Castex estimait que son plan "fait sens".

Très vite, le ton a changé cependant. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est chargé du dossier et tenté de jouer l'apaisement. Il est intervenu pour que les deux rivaux trouvent "un accord amiable".

Toutefois, l'Etat s'est montré longtemps impuissant à faire valoir sa position.

Bien qu'actionnaire d'Engie et représenté au conseil d'administration, il a échoué à bloquer la vente de 29,9% de Suez à Veolia.

Dans les mois qui ont suivi, les appels au dialogue n'ont guère trouvé d'écho auprès d'entreprises certes françaises mais aux capitaux privés. Les deux champions nationaux ont continué de s'écharper en public.

"On ne s'est pas très bien débrouillés", reconnaissait Bruno Le Maire en janvier, avant de saluer lundi un "accord à l'amiable" qui "préserve l'emploi".