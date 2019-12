Vents violents, inondations : 23 départements en vigilance orange, 140 000 foyers privés d'électricité

Météo France a placé vingt-trois départements en vigilance orange pour des pluies-inondations ou vents violents, selon son bulletin de 6 heures ce vendredi. La Corse-du-Sud (2A) et la Haute-Corse (2B) s'ajoutent aux 21 départements en alerte.La vigilance était en cours depuis jeudi pour l'Ain (01), l'Allier (03), les Alpes-de-Haute-Provence (04), les Alpes-Maritimes (06), l'Ardèche (07), l'Ariège (09), les Bouches-du-Rhône (13), le Cantal (15), la Côte-d'Or (21), la Drôme (26), la Haute-Garonne (31), l'Isère (38), la Loire (42), la Haute-Loire (43), le Puy-de-Dôme (63), les Hautes-Pyrénées (65), le Rhône (69), la Saône-et-Loire (71) et le Var (83).Dans la nuit, la tempête Elsa a frappé les Pyrénées-Atlantiques avec des vents allant jusqu'à 207 km/h à Iraty (1.427 m d'altitude), précise l'agence météo, qui a toutefois levé l'alerte orange sur ce département ce matin.Dans les Pyrénées, le vent de sud s'est intensifié dans la nuit de jeudi à vendredi jusqu'à atteindre localement 120/150 km/h en rafales, entre le Massif central, Rhône-Alpes et la Bourgogne.Plusieurs stations de ski des Pyrénées, qui avaient annoncé fermer leurs domaines vendredi, devraient pour la plupart pouvoir rouvrir pour le week-end, a également souligné Anaïs Aguillon, responsable communication du groupe N'Py, qui rassemble huit stations des Pyrénées. / Dans le centre-est, la tempête devrait souffler violemment jusqu'en matinée. Les rafales sont de l'ordre de 90 à 110 km/h en plaine, voire localement de 120 km/h par déferlement sur le Stéphanois, la vallée du Gier et le sud Lyonnais, précise encore Météo France.Ce vendredi matin, Enedis annonce que 140 000 foyers sont privés d'électricité, des coupures qui sont surtout situées en Auvergne-Rhône-Alpes. Sur le relief exposé, on atteint les 120 à 140 km/h. À noter que ce violent vent de sud s'accompagne (ou sera suivi) de pluies parfois soutenues.Ces ...