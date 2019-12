Vents violents et inondations : cinq départements en vigilance orange

Les départements de Charente-Maritime et des Landes restent placés en vigilance orange pour inondations. Météo France a aussi placé, dès ce jeudi matin, les départements de la Haute-Loire, de la Loire et du Rhône en vigilance orange car, dans la soirée, un fort épisode venteux est attendu avec des rafales de vent de Sud.On enregistre actuellement un peu de vent de sud sur le massif Central, où les rafales peuvent atteindre 60 à 70 km/h sur les hauteurs et 80 km/h très localement. mais, selon les prévisions, la situation va évoluer dans la soirée de jeudi.« Au fil de la journée, prévient Météo-France, le vent de sud va se renforcer sur le Massif central et finira par dépasser 80 à 90 km/h jusqu'en plaine et basses vallées. En fin de soirée de jeudi il deviendra très fort, voire violent sur les plateaux de l'est de la Haute-Loire, le sud du département de la Loire et le sud du département du Rhône. Météo France On attend généralement des rafales dépassant les 100 km/h. Sur le sud de Loire, notamment du côté de la vallée du Gier on pourrait avoir plus de 110, voire de 120 km/h. Ce risque de fortes rafales persistera toute la nuit de jeudi à vendredi et une grande partie de la matinée de vendredi, ces vents violents pourraient alors toucher la moyenne montagne de l'Isère et de la Drôme », prévient Météo France.Concernant les inondations en Charente-Maritime, c'est surtout le secteur dit de la « Charente aval », avec la traversée des villes de Chérac, Saintes ou encore Saint-Savinien, qui est placé sous surveillance. Dans les Landes, c'est toujours l'Adour qui reste problématique.Les autres régions ne seront pas épargnées par le vent. Dans une atmosphère très douce, deux perturbations vont se succéder sur l'Ouest, le matin et le soir, entrecoupées d'une accalmie l'après-midi.Elles donneront des pluies soutenues sur la Bretagne, voire assez fortes sur le sud Finistère et le Morbihan, des ...