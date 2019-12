Vents violents et inondations : 21 départements en vigilance orange

La vigilance s'étend et se diversifie ce jeudi après-midi. Après avoir placé 18 départements en orange dans la matinée, Météo France vient d'en identifier 21 à surveiller, pour quatre phénomènes différents : toujours vents violents, pluie-inondation, risque d'inondation seul mais aussi un département en vigilance avalanches.Les départements concernés : Alpes-de-Haute-Provence (04), Alpes-Maritimes (06), Var (83), Ain (01), Allier (03), Ardèche (07), Ariège (09), Cantal (15), Côte-d'Or (21), Drôme (26), Haute-Garonne (31), Isère (38), Loire (42), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Rhône (69) et Saône-et-Loire (71), Landes (60) et Charente-Maritime (17). 21 dpts en #vigilanceOrangeRestez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/VmuV6F8qJP-- VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 19, 2019 Météo-France prévoit de nouveau de « fortes pluies sur le Sud-Est » vendredi. Une perturbation active va balayer le pays, selon Météo-France, qui anticipe, « des pluies [...] soutenues des Cévennes jusqu'aux Alpes-Maritimes, puis plus tardivement en soirée sur la Corse », qui « prendront un caractère orageux ». Les cumuls pourraient atteindre 120 à 150 mm par endroits. Écoles et transports scolaires suspendus dans les Alpes-MaritimesLes établissements scolaires seront par ailleurs fermés vendredi dans les Alpes-Maritimes en prévision de fortes intempéries, a annoncé la préfecture, déconseillant les déplacements dans tout le département. Tous les transports scolaires sont également suspendus, a-t-elle ajouté. #meteo06 La préfecture des #AlpesMaritimes communique pic.twitter.com/2bwvqNWSD7-- PréfetAlpesMaritimes (@prefet06) December 19, 2019 Depuis fin novembre, deux épisodes méditerranéens intenses, cumulant fortes pluies, vent et crues, ont frappé le sud-est de la France, faisant 13 morts. Les préfectures avaient alors déjà appelé les ...