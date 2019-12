Vents violents et inondations : 16 départements du Sud en vigilance orange, 138 000 foyers sans électricité

Alors qu'une nouvelle perturbation mêlant pluie et vents violents traverse le pays ce vendredi, Météo-France a placé la totalité des départements de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées en vigilance orange pour vent, pluie-inondation et vagues-submersion. Cette alerte concerne maintenant la Corse-du-Sud (2A) et Haute-Corse (2B), qui se sont ajoutés à l'Ariège (09), l'Aveyron (12), la Charente-Maritime (17), la Dordogne (24), la Haute-Garonne (31), le Gers (32), la Gironde (33), les Landes (40), le Lot (46), le Lot-et-Garonne (47), les Pyrénées-Atlantiques (64), les Hautes-Pyrénées (65), le Tarn (81) et le Tarn-et-Garonne (82). /Météo-France Au moins 138 000 foyers étaient privés d'électricité vendredi matin sur plusieurs départements du Sud-Ouest, et en Auvergne, à la suite de vents violents atteignant parfois 120 km/h qui ont balayé le littoral et l'intérieur des terres, selon un bilan d'Enedis. Environ 33 000 foyers étaient ainsi sans électricité en Gironde et 30 000 en Dordogne, selon le bilan de 8H30. D'autres étaient concernés par les coupures dans les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Dans le Limousin, plus de 10.000 foyers sont affectés, dont 8.000 en Corrèze, et 15.000 en Auvergne. Il y en a eu jusqu'à 400 000 « au plus fort de la tempête » durant la nuit. En Dordogne le vent a atteint en fin de nuit 124 km/h à Saint-Martial-Viveyrol, selon Enedis, et 104 km/h à Bordeaux-Mérignac. #Tempête de ventAu plus fort de la tempête, 400 000 clients étaient privés d'électricité cette nuit. Ce matin, Enedis mobilise la FIRE (Force d'Intervention Rapide d'Electricité) pour renforcer les équipes déjà sur le terrain afin de réalimenter 220 000 foyers. #ServicePublic-- Enedis (@enedis) 13 décembre 2019La perturbation qui a balayé le pays en journée de jeudi s'est étendue ce vendredi au lever du jour des frontières belges au Grand-Est, de la Bourgogne-Franche-Comté, à Rhône-Alpes ...