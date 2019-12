Vents violents et fortes précipitations : cinq départements en alerte orange

Une nouvelle perturbation entre ce jeudi matin par l'ouest du pays de la Bretagne au sud de la Garonne. Météo France a placé tôt dans la matinée les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées en alerte orange, avant de rajouter les Landes, la Gironde et la Charente-Maritime. Les cumuls de pluies pourraient atteindre entre 50 et 100 mm en plaine et 150 mm sur le relief des Pyrénées. La limite pluie neige devrait se situer autour de 1 000-1 200 m. Les risques de vagues-submersion sont attendus sur le littoral des départements des Charente-Maritime, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantique.Déjà dans la nuit, les cumuls de précipitations sur le Pays basque atteignent les 50 mm en 24 heures à Saint-Pée-sur-Nivelle.Selon Météo France, ces pluies vont encore se renforcer en cours d'après-midi. Elles vont aussi se décaler progressivement accompagnées parfois de coups de tonnerre sur tout l'ouest jusqu'à la Normandie, le Centre, l'ouest de l'Auvergne et Midi-Pyrénées. Météo France Selon Météo France, ces fortes précipitations vont perdurer jusqu'à une accalmie prévue samedi. Ces pluies vont s'abattre sur des sols saturés. « Une évolution vers le niveau orange de la carte de vigilance est probable, lors du prochain bulletin à 10 heures concernant le paramètre inondation pour un risque de crues, tout comme pour le paramètre vague et submersion en cours de journée », précise Météo France.Vendredi, ce temps perturbé va s'accompagner de vents violents pouvant atteindre localement 100 km/h près des côtes de la Manche, sur le Sud-Ouest et en montagne.Du Grand-Est et de la Bourgogne Franche-Comté aux Alpes du nord, la matinée est chargée et ponctuée d'averses. Il neige dès 500/700 m sur les massifs de l'est. Mais les conditions vont s'améliorer l'après-midi avec le retour de très belles éclaircies.Seule la région PACA profite d'une journée bien ensoleillée. La Corse est en ...