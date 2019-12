Vents, pluie, inondations : les Pyrénées-Atlantiques en vigilance rouge, 23 autres départements en orange

Alors qu'une nouvelle perturbation mêlant pluie et vents violents traverse le pays ce vendredi, 23 départements sont placés en vigilance orange, dans le bulletin Météo France diffusé à 20 heures. Quant aux Pyrénées-Atlantiques (64), ils sont placés en vigilance rouge pluie-inondation, ce qui implique une prudence absolue de ses habitants face à des phénomènes météorologiques d'une intensité exceptionnelle.L'alerte orange concerne, elle, l'Aisne (02), la Corse-du-Sud (2A), la Haute-Corse (2B), l'Eure (27), la Manche (50), l'Oise (60), pour des vents violents, Des pointes de 150 à 175 km/h ont été relevés sur le Cap Corse, 130 km/h dans la région de Porto Vecchio, ou la région de Bastia. En fin d'après-midi, plus de 17 000 foyers étaient privés d'électricité sur l'île de Beauté et les conditions d'intervention pour les équipes Enedis devenaient de plus en plus difficiles en raison de la détérioration des conditions climatiques.La Charente (16), la Charente-Maritime (17), la Corrèze (19), la Dordogne (24), le Gers (32), le Lot (46) et les Landes (40) sont en vigilance orange pour inondations, le Tarn (81) pour pluie-inondation et le Calvados (14), la Seine-Maritime (76), la Somme (80) pour vent violent et vagues-submersion. L'Isère (38), la Haute-Savoie (74) et la Savoie (73) ont aussi été placées en vigilance orange pour risque d'avalanches, des précipitations abondantes tombant sur un manteau neigeux peu consolidé. 1 dpt en #vigilanceRouge 23 dpts en #vigilanceOrangeRestez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 pic.twitter.com/JfpiGMkIdQ-- VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 13, 2019 Un automobiliste tué au Pays basqueLa plupart des 70 000 foyers encore privés d'électricité ce vendredi soir se trouvent dans le Sud-Ouest et en Auvergne à la suite de vents violents atteignant parfois 120 km/h qui ont balayé le littoral et l'intérieur des terres, selon un bilan d'Enedis. #Tempête ...